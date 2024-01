Nach Scharia-Skandal an Gesamtschule Nordstadt Stadt kritisiert Kommunikation der Behörden

Schon aus Gründen des Jugendschutzes hat die Stadtverwaltung ein Interesse daran zu wissen, was in den Schulen passiert. Um, wie es Bürgermeister Reiner Breuer ausdrückt, „ergänzend auch sozialpräventiv wirken zu können“. Doch mehr als einmal habe das Schul- und Jugenddezernat spät oder sogar erst aus der Zeitung über Zwischenfälle an Neusser Schulen erfahren.