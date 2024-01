Nach Scharia-Skandal an Neusser Schule Muslime kämpfen gegen Stigmatisierung

Bei der Ahmadiyya wird nach Angaben von Mohammad schon früh damit begonnen, Kindern die wirklichen Inhalte des Islams zu vermitteln. Jeden Samstag unterrichtet der 30-Jährige eine Kindergruppe in der Moschee an der Düsseldorfer Straße. Zudem gibt es regelmäßig Frage-Antwort-Sitzungen, bei denen junge Menschen – vor allem zwischen 16 und 30 Jahren – „alles fragen können, was sie auf dem Herzen haben“, sagt der Imam. Tenor: Mit einer frühzeitigen und offenen Kommunikation soll die Möglichkeit einer Radikalisierung im Keim erstickt werden. Was der Theologe beobachtet: Jugendliche mit leichten Radikalisierungstendenzen hätten sich zuvor gar nicht wirklich mit dem Islam befasst, sondern zum Beispiel lediglich Clips auf Social-Media-Kanälen angeschaut.