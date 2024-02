„Scharia“-Vorfall in Neuss Grünes Licht für Runden Tisch gegen Extremismus

Die Diskussionen rund um den „Scharia-Skandal“ dauern an. Mehr als sechs Wochen ist es her, dass die Vorfälle an der Gesamtschule Nordstadt bekannt wurden. Unsere Redaktion berichtete – basierend auf einem vertraulichen Staatsschutzpapier – dass vier Oberstufenschüler der Schule im Alter von 17 bis 19 Jahren andere muslimische Mitschüler mit abweichenden Ansichten kritisiert und teils unter Druck gesetzt haben. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, Forderungen nach einer Aufarbeitung der Ereignisse wurden laut. Auch die Neusser Politik reagierte: In einer gemeinsamen Sondersitzung des Schul- und Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen beraten.