Dialog zwischen Politikern und Jugendlichen “Scharia-Vorfall“ beschäftigt auch interkulturelles Jugendzentrum in Neuss

Dabei ging es im Gespräch auch um die Vorfälle an der Gesamtschule Nordstadt, die vor knapp drei Wochen bekannt wurden. In der Schule sollen vier muslimische Oberstufenschüler auf verschiedenen Wegen Mitschüler, die ihre Ansichten nicht teilten, unter Druck gesetzt haben. Was genau passiert ist, soll in einer gemeinsamen Sitzung von Schul- und Jugendhilfeausschuss am 27. Februar geklärt werden. Das hatten die Neusser Parteien im Haupt- und Sicherheitsausschuss vergangene Woche beschlossen.