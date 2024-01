Extremismusforscher zum „Scharia-Skandal“ an Schule in Neuss Keine Nachahmungstaten provozieren

Herr Öksüz, Sie sind Leiter einer großen Jugendeinrichtung, die sich in besonderer Weise um Integration bemüht. Wenn Jugendliche – wie das an der Gesamtschule Nordstadt passiert ist – in Ihrer Einrichtung als Scharia-Polizei auftreten und muslimische Jugendliche drangsalieren würden: Was wäre Ihre Reaktion?