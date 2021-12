Basilika in Neuss : Schäden am Deckengewölbe von St. Quirin entdeckt

Neuss Bei eine Routineuntersuchung wurden Risse im Putz des Münsters entdeckt. Eine genaue Schadensanalyse soll zeigen, welche weiteren Schritte folgen.

Gut 100 Tage ist Andreas Süß im Amt und schon hat der neue Oberpfarrer seine erste Baustelle an St. Quirin. Beiderseits des Mittelschiffs der Basilika wurden zwei Joche eingerüstet, nachdem bei einer Routineuntersuchung im Übergang von der Wand zum Gewölbe Risse im Putz festgestellt worden waren. Gefahr durch herabstürzende Teile bestehe nicht, sagte Süß, der nun eine genaue Schadensanalyse abwarten will, bevor Weiteres veranlasst wird. Aber auch wenn diese „Baustelle“ geschlossen wird, zeichnet sich die nächste schon ab. Die bereits unter Monsignore Guido Assmann, Amtsvorgänger von Pfarrer Süß, projektierte Erneuerung der Sakristei steht an. Assmann hatte vor Jahren davon gesprochen, in diesem Anbau Räume vorzusehen, die man auch zu liturgischen Zwecken nutzen kann. Und auch Süß denkt an ein Gebäude, das sich nach außen öffnet.