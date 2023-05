Aktion von „Sauberhaftes Neuss“ Den Zigarettenkippen auf der Spur

Die Aktion „Rheinkippen 2023“ ist ein Projekt der gemeinnützigen Organisation „Rhine CleanUp“, die regelmäßig auch am Neusser Rheinufer zu „Dreck-weg-Aktionen“ aufruft. Eine Woche lang wurden in vielen Städten Zigarettenstummel aufgesammelt – an den Ufern der Flüsse, in Parks oder auf Spielplätzen.