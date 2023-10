Übersicht Die Martinszüge 2023 in Neuss

10. November: In Weckhoven macht sich am 10. November um 17.30 Uhr an der Kyburg-Gemeinschaftsgrundschule auf den Weg durch die Ortschaft. Entlang der Max.-Kolbe-Straße, Hoistener Straße, dem Lindenplatz, der Gohrer Straße, vorbei am Heinrich-Grüber-Haus und wieder zurück zum Schulhof. Berechtigungskarten für die Martinstüten können an verschiedenen Vorverkaufsstellen zum Preis von vier Euro erworben werden.

10. November: Der vom Grimlinghausener Bürger- und Schützenverein organisierte Martinsumzug findet am 10. November ab 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der Schulhof der Pestalozzischule.

10. November: Der Martinszug des Heimatvereins Rosellen findet ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Kirchenvorplatz an der Brunnenstraße.

10. November: Das Martinskomitee Hoisten sammelt noch bis zum 23. Oktober spenden für das Martinsfest und die Martinstüten. Startpunkt für den Martinsumzug ist um 17.30 Uhr der Schulhof der Richard-Schirrmann-Schule. Daraufhin ziehen die Laternenträger zum Festplatz an der Welderstraße.