4. November: Die Teilnehmer des Gnadentaler Sankt-Martinszuges sammeln sich um 17 Uhr an der Sekundarschule Gnadentaler Allee und ziehen um 17.15 Uhr in Richtung ihres Ziels, der St.-Konrad-Schule, los. Der Weg verläuft über den Abteiweg, die Gnadentaler Allee, überquert den Berghäuschenweg und schließlich entlang der Konrad- und Sophiestraße zum Schulhof. Dort werden die Martinstüten an die Kinder verteilt.

4. November: Der Martinszug des Heimatvereins Rosellen findet ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Kirchenvorplatz an der Brunnenstraße, der Zug endet am Schützenplatz Rosellen. Dort wird das Martinsfeuer abgebrannt und Martinstüten verteilt. Wie jedes Jahr wird außerdem Glühwein an die erwachsenen Teilnehmer ausgeschenkt. Besucher des Martinszuges sollten dafür eine eigene Tasse mitbringen.