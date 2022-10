Brauchtum in Neuss : So ziehen die Martinszüge in Neuss

Laterne, Laterne... so sah der Umzug in Uedesheim im vergangenen Jahr aus. Foto: Dietmar Steinhaus

Neuss Für viele ist es das erste Mal seit zwei Jahren, dass sie wieder gemeinsam mit Laternen durch die Straßen ziehen können. Verschiedenste Traditionen feiern ihr Comeback.

Bunte Laternen, Gesang an der Haustür und im Zentrum der Feierlichkeiten ein edler Reiter im (halben) roten Mantel: Das Martinsfest steht vor der Tür. Der eigentlich alljährliche Brauch zum Fest des Teilens musste in den vergangenen Jahren pandemiebedingt mancherorts ausfallen; umso größer ist die Freude, dass die großen Laternenzüge und Martinsfeuer nun wieder stattfinden dürfen.

Nachdem für die Karnevals-Saison die Pandemie-Auflagen weitestgehend gefallen sind, ist das nun auch bei den meisten Martinszügen der Fall, so zum Beispiel beim Martinszug in der Neusser Innenstadt. Da diese Veranstaltung in erster Linie eine Schulveranstaltung sei, unterläge sie den Auflagen, die derzeit auch für Schulen gelten, sagt Philip Benning, Vorsitzender des Martinskomitees. Konkret bedeute das für den Innenstadt-Umzug nach aktuellem Stand lediglich eine Empfehlung – keine Pflicht – zum Tragen einer Maske. Auch in anderen Stadtteilen kann man in diesem Jahr wieder weitgehend zum gewohnten Brauchtum des Martinsfestes zurückkehren.

Barbaraviertel Im Barbaraviertel startet der Zug am 3. November um 17.30 Uhr an der Ecke Bockholtstraße-/Düsseldorfer Straße. Er verläuft dann über die Xantener-, Büdericher-, Scharnhorst- und Dyckerstraße und wird dort nach einer Andacht über die Heerdter Straße zum Schulhof der Grundschule „Die Brücke“ fortgesetzt. Dort wird das Martinsfeuer entzündet und werden die Martinstüten verteilt. Kostenlos sind die Tüten für Kinder der Grundschule sowie der Kitas Kletterknirpse und Sonnenschein, ansonsten kosten sie pro Tüte fünf Euro.

Norf/Derikum Die St.-Andreas-Schützenbruderschaft veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die Umzüge für Norf und Derikum. Musikalisch begleitet vom Musikverein „Frohsinn Norf“ und dem Tambourcorps Germania Norf macht sich der Martinszug in Norf am 8. November und in Derikum am 10. November auf den Weg. Bis zum 25. Oktober sind in den Ortschaften noch Helfer und Helferinnen unterwegs, um Spenden für die Martinstüten der Kinder zu sammeln.

Holzheim In Holzheim kommen Sankt Martin und der Bettler aus den Reihen des Bürger- und Schützenvereins und begleiten den Holzheimer Martinszug dieses Jahr am 10. November. Aufgestellt wird sich um 17 Uhr am Sportplatz.

Neusserfurth In der Nordstadt zieht St. Martin mit seinen Knappen und fünf Musikkapellen am 11. November ab 17 Uhr vom Further Kirmesplatz los. Nach dem Umzug können sich die Kinder im Kardinal-Bea-Haus eine Martinstüte abholen. Sammler, bei denen Kärtchen dafür erhältlich sind, sind bereits unterwegs. Kinder der teilnehmenden Grundschulen und Kindergärten erhalten ihre Tüten in den jeweiligen Einrichtungen.

Grimlinghausen Der vom Grimlinghausener Bürger- und Schützenverein organisierte Martinsumzug findet am 10. November ab 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der Schulhof der Pestalozzischule.

Erfttal Der Martinszug in Erfttal zieht am 14. November ab 17.30 Uhr vom Schulhof der Gebrüder-Grimm-Schule, verläuft über die Euskirchener-, Bedburger- und Harffer Straße und endet mit dem Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz. Die Marken für die dort verteilten Martinstüten sind nur per E-Mail unter info@bsv-erfttal.de oder bei den Sammelgruppen erhältlich, die bis einschließlich Oktober unterwegs sein werden.

Innenstadt Der Umzug in der Innenstadt schlägt dieses Jahr einen neuen Weg ein als noch vor der Pandemie, da die covid-bedingte Routenänderung aus dem vergangenem Jahr so viel Anklang fand. Treffpunkt ist am 10. November um 17.15 Uhr am Quirinus-Gymnasium, der Zug wird von fünf Musikgruppen begleitet und endet vor dem Zeughaus. Beim Innenstadt-Umzug werden anschließend traditionell keine Martinstüten verteilt, stattdessen werden die Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag mit Weckmännern beliefert. Es gebe zudem keine Mantelteilung, da St. Martin beim Umzug in der Innenstadt kein römischer Soldat, sondern ein Bischof sei, wie Komitee-Vorsitzender Philip Benning sagt.

Weckhoven Auch der Martinszug in Weckhoven kann in diesem Jahr regulär stattfinden. Der Umzug macht sich am 11. November um 17.30 Uhr ab der Kyburg-Gemeinschaftsgrundschule auf den Weg durch die Ortschaft.

Speck/Wehl/Helpenstein Dort organisiert das Martinskomitee den Martinszug, der dieses Jahr am 12. November stattfindet. Um 17.30 Uhr ziehen alle Teilnehmer in Begleitung des Tambourcorps vom Dorfplatz in Helpenstein los und gehen dann über Speck nach Wehl zum Kindergarten der Eltern-Initiative Helpenstein. Dort finden Martinsfeuer und die Vergabe der Martinstüten statt, für die ab dem kommenden Wochenende gesammelt wird.

Rosellerheide In Rosellerheide-Neuenbaum startet der Martinsumzug am 11. November um 17.15 Uhr auf dem Pitter-un-Paul-Platz und endet auf dem Schützenplatz. Martinsfeuer, Lieder und Bescherung finden dort statt. Um am Heidezentrum eine Martinstüte zu erhalten, ist ein Martinskärtchen nötig, das die Sammelgruppen der Schützenbruderschaft St.-Peter-und-Paul noch bis zum 30. Oktober ausgeben. Auf dem Schützenplatz und vor dem Heidezentrum wird um das Tragen einer Maske und genügend Abstand gebeten.

Gnadental Der Gnadentaler Bürger- und Heimatverein lädt für den 4. November zum Martinsumzug ein. Die Teilnehmer sammeln sich um 17 Uhr an der Sekundarschule Gnadentaler Allee und ziehen um 17.15 Uhr in Richtung ihres Ziels, der St.-Konrad-Schule, los. Der Weg verläuft über den Abteiweg, die Gnadentaler Allee, überquert den Berghäuschenweg und schließlich entlang der Konrad- und Sophiestraße zum Schulhof. Dort werden die Martinstüten an die Kinder verteilt.

Allerheiligen Der Martinszug der St.-Peter-Schützenbruderschaft trifft sich am 12. November auf dem Allerheiligen-Schützenplatz und endet dort auch wieder. Martinstüten können von 16 bis 19.30 Uhr abgeholt werden, nach 19.30 Uhr nicht vergebene Tüten können zu einem Preis von fünf Euro erworben werden. Sammler für das Martinsfest sind noch bis zum 22. Oktober in Rosellen unterwegs. Martinskärtchen sind gegen eine Spende von mindestens fünf Euro bei ihnen oder bis zum 22. Oktober täglich von 10 bis 14 Uhr am Verkaufsstand der Sammler vor dem Rewe-Markt Allerheiligen erhältlich.

Rosellen Der Martinszug des Heimatvereins findet am 4. November ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Kirchenvorplatz an der Brunnenstraße, der Zug endet am Schützenplatz Rosellen. Dort wird das Martinsfeuer abgebrannt und Martinstüten verteilt. Wie jedes Jahr wird außerdem Glühwein an die erwachsenen Teilnehmer ausgeschenkt. Besucher des Martinszuges sollten dafür eine eigene Tasse mitbringen.

Hoisten Das Martinskomitee Hoisten sammelt noch bis zum 25. Oktober spenden für das Martinsfest und die Martinstüten. Startpunkt für den Martinsumzug ist am 11. November um 17.30 Uhr der Schulhof der Richard-Schirrmann-Schule. Daraufhin ziehen die Laternenträger zum Festplatz an der Welderstraße, wo St. Martins Mantel geteilt und das Martinsfeuer abgebrannt wird.

Stadionviertel Die Görresschule beginnt ihren Martinsumzug am 9. November um 17.15 Uhr auf dem Schulhof. Von da aus führt Sankt Martin die Kinder über das Stadiongelände, die Jahnstraße, den Glehner Weg, den Konrad-Adenauer-Ring und zurück auf den Schulhof zum Martinsfeuer.