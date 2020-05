Sanierungsfall St. Sebastian in Neuss : Ein Kellerfund für das Kirchendach

Neuss Der verschollene Wetterhahn der St.-Sebastianus-Kirche ist wieder da. Nach der Sanierung soll er zurück auf’s Dach. Die größten Schäden des Gebäudes werden erst vom Gerüst aus sichtbar.

Schon seit Jahren steht fest: Das barocke Kirchlein an der Niederstraße ist ein Sanierungsfall. Erst ging es um die Renovierung des Innenraums, und nachdem die abgeschlossen war, nahmen die Verantwortlichen im Seelsorgeverbund Neuss-Mitte das Äußere des Gotteshauses in den Blick. Zunächst wurde nur daran gedacht, den Anstrich der rot geputzten Backsteinfassaden zu erneuern, doch dieser „Patient“ braucht mehr Hilfe. „Aus ,muss mal angestrichen werden’ wurde ein Bauprojekt für eine Million Euro“, sagt Monsignore Guido Assmann, leitender Pfarrer von Neuss-Mitte.

Die Verbundenheit Dass die Sebastianuskirche im Gegensatz zur ähnlich schwer getroffenen Hospitalkirche an der Brückstraße wieder aufgebaut wurde, ist nach Darstellung von Stadtarchivar Jens Metzdorf der großzügigen Unterstützung der Familie Werhahn zu verdanken. Und dass die St. Sebastian von altersher „eine Lieblingskirche der Neußer Bürgerschaft“ war, brachte Quirinus Jaegers als Argument vor, die neue Verbindung zwischen Büchel und Drususallee Sebastianusstraße zu benennen. Das erfolgte am 25. Oktober 1950.⇥-nau

Die Kirche Die heutige Kirche St. Sebastian wurde in den Jahren 1718-1720 errichtet, allerdings im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und in den Jahren 1955/56 wieder aufgebaut. Am gleichen Platz, der der 1415 gegründeten Sebastianusbruderschaft gestiftet worden war, gab es bereits drei Vorgängerkirchen. Seit April 1985 steht St. Sebastian unter Denkmalschutz.

Die größten Schäden werden nur vom Gerüst aus sichtbar. „Natursteinwände, Kapitelle und Pfeiler sind alle in einem guten Zustand“, sagt Heiermann, dem nur einige Risse und Ausbrüche auffallen, beim Baustellentermin. Das wirkliche Elend zeigt sich erst von der Traufe an aufwärts – „getoppt“ in doppeltem Sinne von dem kleinen Türmchen, das dem Denkmalamt schon seit längerem als nicht mehr standsicher bekannt ist. Die beiden Glocken, die schon lange nicht mehr läuten, wurden deshalb ausgehängt, sobald das Gerüst stand. Sie wurden im angrenzenden Kloster eingelagert.

Das Problem des Dachreiters wie auch der Kirche insgesamt ist Wasser. Bei der Verschalung des Turmes Anfang der 90er Jahre wurden unzureichende Schutzvorkehrungen getroffen, und auch die Abdeckungen für das Mauerwerk waren mangelhaft. Folge war, dass Wasser in das Mauerwerk eindringen konnte. „So würde man heute nicht mehr bauen“, sagt Heiermann, der alle Spenglerarbeiten für Blei- und Kupferabdeckungen und die Entwässerung neu in Auftrag gegeben hat.

Dass auch das Dach komplett neu eingedeckt werden muss, hat andere Gründe. So haben die Schieferplatten, die beim Wiederaufbau der Kirche Mitte der 1950er Jahre verwandt wurden, einfach ihr natürliches Lebensalter erreicht. Für sie heißt es: Ab zur Bauschuttdeponie. Ersetzt werden sie durch einen neuen Belag mit Schiefer aus Spanien. Damit soll im Mai begonnen werden – und zwar in Abschnitten von hinten nach vorne, also in Richtung Hauptportal. Ende Juli sollen die Arbeiter, die abschnittsweise auch die Dachstuhlkonstruktion sanieren und verstärken werden, dort angekommen sein. Dann will sich Heiermann mit seiner Mannschaft den Fassaden zuwenden.