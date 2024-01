Bierbaums Erbe Schatz der Alltagsgeschichte aus Neuss-Holzheim

Holzheim · Wenn sich so ein alter Polizei-“Schnüffler“ in ein Thema verbissen hat, lässt er nicht so schnell wieder locker. So war das auch, als Anton Bierbaum erst die Familien- und dann die Holzheimer Ortsgeschichte für sich entdeckte. Das Ergebnis seiner jahrzehntelangen „Ermittlungen“ hat der 85-Jährige jetzt dem Stadtarchiv Neuss überlassen. Ein Blick in die Sammlung.

09.01.2024 , 12:00 Uhr

Das Holzheim Archiv von Anton Bierbaum 9 Bilder Foto: Sammlung Bierbaum/Stadtarchiv Neuss

Von Christoph Kleinau