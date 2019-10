Urteil gegen Ansaar International : Salafismus - Gericht bestätigt Verfassungsschutzbericht

Neuss/Düsseldorf Der umstrittene Hilfsverein Ansaar International aus Düsseldorf hat sich erfolglos dagegen gewehrt, im Verfassungsschutzbericht des Landes als extremistisch-salafistische Bestrebung bezeichnet zu werden.

Der Verein, so das Gericht weiter, sei „unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe an Dritte herangetreten, um diese für seine salafistische Weltanschauung zu gewinnen“ und habe für seine Spendenkampagnen auch salafistische Prediger wie Sven Lau eingeladen, der auch in engem Kontakt zu dem an der Büttger Straße in Neuss gemeldeten Verein „Helfen in Not“ stand. Auch „Helfen in Not“ wurde vom Verfassungsschutz als „extremistisch-salafistische Bestrebung“ eingestuft und ist nach Angaben der Behörden „fest in die salafistische Szene eingebunden“.