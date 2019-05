Programm der DKN Neuss : Musikklassiker aus aller Welt

Neuss Die neue Künstlerische Leiterin der Kammerakademie, Isabelle van Keulen, eröffnet die neue Saison des Orchesters am 27. Oktober. Ihr Mit-Chef, Dirigent Christoph Koncz, steht beim dritten Konzert (im Februar) am Pult.

Die Kulturdezernentin Christiane Zangs dankte zunächst dem Orchestermanager, der die Zeit des Übergangs „mit großer Ruhe vorbereitet und begleitet hat“. Sie erinnerte an die vergangenen „zwei spannenden Jahre“, in denen Isabelle van Keulen (52) als Artist in Residence die Leitung der DKN übernommen hatte, und in denen etliche renommierte Dirigenten aus Europas Musikszene Gastspiele in Neuss gaben. Schließlich fiel die Wahl auf ein Führungsduo einstimmig aus.