Aktueller Sachstandsbericht 27 Prozent der Neusser Bussteige sind barrierefrei

Wie barrierefrei sind die Bushaltestellen in Neuss? Das hat die Neusser CDU in einer vergangenen Sitzung des Bauausschusses hinterfragt und die Verwaltung um einen aktuellen Sachstand zum Umbau gebeten. Dieser Aufforderung kommt die Stadt in der nächsten Sitzung des Inklusionsbeirats am Mittwoch, 17. April, nach. Laut Mitteilung gab es zum Stichtag am 31. Oktober 2023 insgesamt 441 Bussteige in Neuss. Davon seien 120 (circa 27 Prozent) barrierefrei umgebaut. Für 115 Bussteige liegen laut Verwaltung bereits abgeschlossene Ausbauplanungen sowie Umsetzungsbeschlüsse vor und die entsprechenden Förderanträge wurden gestellt.