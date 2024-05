KI-Anwendung im Rhein-Kreis entwicklen Warum der „Digitale Zwilling“ die Forschung interessiert

Das Auto mit der Kamera auf dem Dach ist bald wieder unterwegs. Auf Wunsch der Kommunen erfassen seine Objektive und Scanner auf insgesamt 2600 Kilometer Länge den Straßenzustand im Kreisgebiet, Kostenpflichtiger Inhalt nachdem bei einer ersten und im Januar erfolgreich abgeschlossenen Befahrung zur Erstellung eines „Digitalen Zwillings“ kreisweit bereits Gebäude, Straßen, Verkehrszeichen und dergleichen digital aufgezeichnet wurden. Ein Datenberg, nein, ein Daten-Gebirge wurde so zusammengetragen, das sich die Verwaltungen nach Überzeugung von Harald Vieten, dem Dezernenten des Kreises für Digitales und IT, nur mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) vollends werden dienstbar machen können. An passenden Werkzeugen dafür fehlt es noch.