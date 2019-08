Kommunalwahl 2020 in Neuss : Anwältin erwägt Kandidatur für das Bürgermeister-Amt

Neuss Ruth Sternemann-Böcking wäre die Vierte auf der Bewerberliste der Neusser CDU. Natalie Goldkamp verzichtet dagegen auf eine Kandidatur.

Neuss Die Rechtsanwältin Ruth Sternemann-Böcking erwägt, ins CDU-interne Rennen um die Bürgermeister-Kandidatur einzusteigen. Das bestätigte die 53 Jahre alte Juristin mit Kanzlei in Helpenstein am Sonntag auf Anfrage der NGZ-Redaktion.

Sie sieht sich in der Endphase eines langen Meinungsbildungsprozesses. Am Montag werde sie letzte Gespräche führen, ehe sie sich am Abend erklären wolle. Tritt sie an, verlängert sich die Bewerberliste der CDU noch einmal. Bisher haben Jan-Philipp Büchler, Bärbel Kohler und Sebastian Rosen ihre Kandidatur angekündigt.