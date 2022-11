Rumänienhilfe Neuss Zwei Sondertransporte voller Weihnachtspäckchen

Die Organisatoren und Helfer der 28. Weihnachtsgeschenke-Aktion für bedürftige Kinder in Rumänien feierten am Samstag im Jugendzentrum „Greyhound/Pier 1“ an der Batteriestraße deren erfolgreichen Abschluss. Der erste von zwei Lastwagen stand voll beladen und abfahrbereit neben dem Eingang und ließ die Arbeit erahnen, die die Spender, aber auch die Helfer in den vergangenen Wochen in die Aktion gesteckt haben. In dem Transporter, der die Päckchen zu ihrem Bestimmungsort bringen wird, stapelten sich nach Angaben von Stefan Hüttermann, dem Vorsitzenden der Rumänienhilfe, rund 4500 von insgesamt 5900 bunt verpackten Geschenken. Diese waren zuvor von freiwilligen Helfern bei verschiedenen Sammelstellen, vorrangig Schulen, abgeholt worden. Die Pakete sollen in Rumänien auf vier Anlaufstellen verteilt werden, wo sie Vertreter von Kindergärten und Schulen abholen und pünktlich zum Weihnachtsfest an Kinder ärmerer Familien weitergeben können.