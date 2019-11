Neusser Hilfsaktion für Kinder : Rumänienhilfe startet Weihnachtspäckchen-Aktion

Neuss Schlussspurt für die Hilfsorganisation „Wir helfen Kindern in Rumänien“. Noch bis Donnerstag, 21. November, können Pakete für Kinder gespendet werden, die frühzeitig mit einem Sondertransport Richtung Südosteuropa geschickt werden müssen, damit sie dort rechtzeitig zum Fest verteilt werden können.

Vor gut einem Vierteljahrhundert stieß der inzwischen verstorbene Vorsitzende – angerührt vom Elend, das ihm in Rumänien begegnet war– die Hilfsaktion an. Auch heute weiß der Verein, ist für viele Kinder das Geschenk aus Neuss das einzige, das sie zu Weihnachten bekommen. Wer ein solches spenden möchte, sollte am besten einen Schuhkarton packen, auf dem Geschlecht und Alters des Kindes notiert sind, dem man eine Freude machen will. Inhalt: Schokolade und andere Nascherei, aber auch Praktisches wie Mal- oder Schulsachen. Auch ein Spielzeug oder Kleidung sind willkommen. Abgabestellen sind AOK, Fleischerei Büssing, Coiffeur Landwehrs und das Lukaskrankenhaus.