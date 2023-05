Veranstaltung im Rhein-Kreis Rotary Bigband spielt Open-Air auf Schloss Dyck

Die Bigband der Rotarier bringt Schloss Dyck am Pfingstwochenende in den „Swing“. Das von den „Freunden und Förderern von Schloss Dyck“ veranstaltete Jazz-Konzert, zu dem der Rotary Club Willich einlädt, beginnt am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 11.30 Uhr (Einlass 11 Uhr) und findet Open Air vor der Schlossanlage statt. Anlass ist das 10-jährige Bestehen der weltweiten rotarischen Jazz Community. Unter der musikalischen Leitung des Jazztrompeters und langjährigen Bandleaders der SAP Bigband, Thomas Siffling, spielt dort die 20-köpfige International Rotary Bigband. Mit auf der Bühne steht die US-Sängerin Richetta Manager, die in Opernhäusern von Chicago bis London aufgetreten ist und heute vorwiegend mit Pop, Soul und Gospel international unterwegs ist. Auf Schloss Dyck dirigiert Rainer Witzel, Komponist und künstlerischer Leiter der „Jazz Rally Düsseldorf“, die Bigband.