Volksbank Düsseldorf-Neuss Abschied vor zerbombter Filiale

Natürlich musste sich Doris Trampnau den Witz gefallen lassen, es am Ende ihrer Berufstätigkeit noch einmal richtig krachen zu lassen. Dafür lagen ihr Abschied und der Sprengstoffanschlag, den sie selbst als Schock bezeichnete, einfach zu dicht aneinander. Aber das trübte die Stimmung kein bisschen, zumal Christian Feldbinder für seine demnächst Ex-Kollegin noch eine Überraschung vorbereitet hatte. Weil er aus einer Plauderei wusste, dass Doris Trampnau gerne wieder Urlaub in Österreich machen möchte, weil sie alpenländische Musik so mag, zog er ein paar Strippen und konnte das Duo „Da Zillertaler und die Geigerin“ für einen Blitzbesuch in Neuss gewinnen. Um Mitternacht brachen die Musiker in Zell am Ziller auf, bezogen nur kurz ihr Hotelzimmer, um in die „Krachlederne“ zu steigen – und schon standen sie bei schönstem Sonnenschein in Rosellerheide auf dem Straßenfest.