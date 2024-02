Shoppen statt feiern Wie shopping-wütig sind die Neusser am Rosenmontag?

Nachdem mit dem Kappessonntagszug der Höhepunkt der Session in Neuss vorbei war, feierten hart gesottene Jecken bei dem Rosenmontagszug in Holzheim oder in den umliegenden Städten weiter. Andere wollten lieber eine Pause vom Karneval und den Rosenmontag anders verbringen, etwa beim Shopping in der Innenstadt.