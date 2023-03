Mit Schusswaffe bedroht Unbekannter überfällt Kiosk in Rosellen

Rosellen · Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem Kiosk an der Neuenberger Straße in Rosellen aus. Dort hatte ein unbekannter Mann den Verkaufsraum betreten und die 60 Jahre alte Verkäuferin unter Drohung mit einer Schusswaffe zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert.

02.03.2023, 16:30 Uhr

Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Kiosk-Räuber. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Als der Ehemann der Neusserin aus einem Nebenraum kam und versuchte, den Räuber zu überwältigen, wurde er durch einen Schlag mit der Schusswaffe im Gesicht verletzt. Der Unbekannte, so teilte die Polizei mit, ergriff die Flucht. Ein zunächst im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommener Mann aus Dormagen konnte noch am Abend als mutmaßlicher Täter ausgeschlossen werden. Seine Bekleidung glich zwar der Beschreibung des Gesuchten, weitere Ermittlungen bestätigten aber seine Unschuld. Personenbeschreibung: etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit grün/schwarzer Jacke mit Kapuze, dunkler Hose, dunklen Schuhen und schwarzen Handschuhen, maskiert mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht und bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe Hinweise an 02131 3000.

(NGZ)