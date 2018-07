Rosellen: St. Peter ist eine "Geh-hin-Kirche"

Rosellen In Rosellen ist die Pfarrkirche jeden Tag vom morgens bis abends geöffnet.

Denn die „Geh-hin-Kirche“ hat sich einiges vorgenommen. So soll es am 19. Oktober ab 19 Uhr einen Gottesdienst mit Weinprobe geben. Der Gottesdienst dreht sich um das Thema „Wein in der Bibel“, im Turm der Kirche stehen danach Weine aus fairem Handel zum Probieren bereit. Für den 9. November ist eine Gedenkstunde mit Chor zum Thema Frieden und Aussöhnung geplant. Im Advent steht dann eine Ausstellung in der Pfarrkirche zum Thema „Menschwerdung“ auf dem Programm, die Vernissage ist für den 30. November angesetzt. Neben Christa Brinckmann engagieren sich in der „Geh-hin-Kirche“ Sven Barrucker, Otmar Berg, Rudolf Brzensina, Karlheinz Jakowski, Mathias Kronenberg, Ansgar Kuswik, Karl Loeffen und Michael Augenstein. Ziel aller Aktionen ist es, Menschen anzusprechen, die sonst nicht in die Kirche kommen. Beraten und begleitet werden die Ausschussmitglieder von Michael Arend. „Ich sehe immer wieder Menschen, die vorbeikommen und kurz in die Kirche gehen“, erzählt der Pfarrvikar. Ihre persönlichen Bitten würden viele in ein Anliegen-Buch schreiben.