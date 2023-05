In Neuss und Rommerskirchen Vier Zweiradfahrer bei Zusammenstößen mit Autos verletzt

Aber nicht nur in Neuss krachte es am Mittwoch. Auch in Rommerskirchen wurde ein Zweiradfahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B477 zwischen Gohr und Anstel. Ein 25-jähriger Rommerskirchener Motorradfahrer fuhr die Landstraße B477 in Richtung Anstel entlang und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 80-jähriger Mann aus Grevenbroich, hatten einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw überholt und offensichtlich den Motorradfahrer nicht gesehen. Auch ein Ausweichen der Verkehrsteilnehmer verhinderte den Zusammenstoß nicht, stattdessen stieß der Wagen mit dem Lkw zusammen. Hierbei blieb es jedoch bei einem Blechschaden. Der Rommerskirchener wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.