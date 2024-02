Zeughauskonzert mit der Kammeradkademie Neuss Musikalische Erzählungen zwischen Wohlgefühl und Drama

Wer gemeint hatte, Zeuge eines routinierten Abonnementkonzerts am Sonntagmorgen zu werden, hatte die Rechnung ohne das norwegische Duo Henning Kraggerud und Tochter Alma Serafin (17) aus Tromsö gemacht. Selbst absolut perfekt im Aufspielen, so rahmte das große Streicherensemble den vor Virtuosität nur so sprühenden Vater und seine kongeniale Tochter ein. Es hätte zum Start noch nicht einmal Bachs „Duo in D“ mit beider Violine sein müssen. Sämtliche Interpreten beherrschten die absolut oberste Spielklasse im großen Streichorchester.