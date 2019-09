Römische Relikte in Neuss : Stadt will „Sehrohr“ am Romaneum abbauen

Stadt will „Sehrohr“ am Romaneum abbauen

Neuss Die Entscheidung wurde wegen mehrfachem Vandalismus getroffen.

Die Verwaltung ist es leid. Nachdem das so genannte „Sehrohr“, durch dessen dicke Glasscheibe man auf dem Platz am Romaneum einen Blick auf die Fundamente eines römischen Rasthauses werfen kann, immer wieder beschädigt wurde, soll es nun weg. Unterhaltsaufwand und Nutzen stünden in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zueinander, argumentiert die Verwaltung. Die ist angesichts der Kosten sogar bereit, 40.000 Euro, die das Land bei der Anschaffung des „Sehrohres“ als Zuschuss gewährt hat, bei dessen Abbau zurückzuzahlen. Zuzüglich Zins und Zinseszins. Das missfällt Sven Schümann (CDU) und den Mitgliedern des Bauausschusses. Sie nahmen die Pläne der Verwaltung am Donnerstagabend zur Kenntnis, stellten jedoch klar: „Rückbau sollte das letzte Mittel sein“, wie es Schümann formuliert. Der Ausschuss stellte die Frage, ob die Verwaltung alle Optionen durchgerechnet hat und überließ eine Diskussion im Detail dem Kultur- sowie dem Planungsausschuss, die das Thema kommende Woche auf der Tagesordnung haben.