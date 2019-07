Römischer Fund in Neuss : Römische Geschichte zum Schmecken

In drei Schritten zum Libum: Das Fragment, die rekonstruierte Form und das nachgebackene Libum in drei Varianten. Foto: Stadt Neuss

Neuss Fachleute haben eine 2000 Jahre alte Kuchenform aus der Römerzeit rekonstruiert.

Am Anfang stand eine wenige Zentimeter große Scherbe einer Backform, die Teile einer Inschrift, zweier Köpfe und eines Stabes zeigt. Für Pause war schnell klar: Zu sehen war der römisch-griechische Weingott Dionysos, klar erkennbar am Tyrsosstab (Holzstab mit Wein- oder Efeuranken) und einem Kranz aus Efeu oder Weinlaub auf dem Kopf. Aufgrund ähnlicher Darstellungen wurde der zweite Kopf als Silen (Mischwesen aus Mensch und Tier) aus dem Gefolge des Dionysos erkannt.

Dafür sprechen auch die Reste der Inschrift. Die kürzeste Interpretationsmöglichkeit, „COMMISSIO LIBERI ET SILENI“, „Zusammenkunft (oder Wettkampf) des Liber (Pater) und des Silen“ spricht ebenfalls dafür: „Liber Pater ist eine lateinische Form von Dionysos. Wahrscheinlich geht es schlicht um ein Wettrinken“, so Pause.

naheliegende Vermutung. Doch wie sah die gesamt Backform aus? Um dieser Frage zu beantworten, holte sich Pause die Hilfe der Kommunikationsdesignerin Susanne Lechner. Anhand des Bruchstücks hat sie die Form zunächst zeichnerisch und dann in Ton rekonstruiert. Das Motiv zeigt einen sitzenden Dionysos, der einen Panther füttert. Neben ihm hockt ein Silen mit einer Kithara (Leier). Der sitzende Dionysos (oder Liber Pater) ist der Darstellung auf einem Sarkophag aus dem Sepolcro dei Pancrazi entlehnt, der in den Vatikanischen Museen aufbewahrt wird. Der Silen mit der Kithara erscheint auf einer Wandmalerei im Venustempel von Pompeji. Und wie schmeckte so ein Libum?

Auch dieser Frage ging Pause nach und wandte sich dafür an Konditormeister Michael Wegel. Dem konnte er nur wenig mehr an die Hand geben als ein vom römischen Schriftsteller und Politiker Marcius Porcius Cato (der Ältere) überliefertes Grundrezept. In seinem Werk „Über die Landwirtschaft“ schrieb er: „Ein Libum mache auf diese Weise: Zerreibe zwei Pfund Käse in einem Mörser; wenn er fein zerrieben ist, gib ein Pfund sehr weißes Weizenmehl oder, wenn du es zarter willst, nur ein halbes Pfund Weizenmehl dazu hinein und vermische es gut mit dem Käse; gib ein Ei hinzu und mische es gut mit hinein. Daraus forme einen Laib, lege Blätter darunter, backe es langsam auf einem heißen Herd unter einem Deckel.“