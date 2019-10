Römische Funde in Neuss : Politik rettet das „Sehrohr“ am Romaneum vor Abbruch

Foto: Christoph Kleinau Die Politik will das „Sehrohr“ über römischen Fundamenten retten.

Neuss Die Stadt soll mit den Relikten ihrer römischen Vergangenheit punkten – und sie nicht vergraben. Aus diesem Grund sprachen sich nacheinander der Kultur- und in der Folge auch der Planungsausschuss dagegen aus, das so genannte „Sehrohr“ am Romaneum abzubauen.

Von Christoph Kleinau

„Bei Vandalismus“, sagt Michael Hohlmann (SPD), „kann Rückzug nicht die Lösung sein.“ Damit ist der Vorschlag der Stadt, die sich über den Abbau schon mit der Oberen Denkmalbehörde beim Landschaftsverband verständigt hatte, vorerst vom Tisch.

Einer ersten Kostenschätzung zufolge würde der Abbau 12.000 Euro kosten. Denn der Schacht, durch den man eigentlich auf die Reste eines römischen Gasthauses, einer Mansio, blicken kann, muss denkmalgerecht verfüllt werden, damit das derzeit in Teilen freiliegende Bodendenkmal keinen Schaden nimmt. Auch die Intarsien im Pflaster, mit denen der Grundriss der Mansio nachvollzogen wurde, müssten komplettiert werden. Hinzu kämen allerdings auch noch 40.000 Euro, die die Stadt 2012 bei der Gestaltung des Platzes vom Land für das „Sehrohr“ erhalten hat und bei einem Abbau erstatten müsste. Diese Summe müsste zudem noch zu fünf Prozent verzinst werden.