Stadtgeschichte in Neuss : Kreisheimatbund widmet sich dem Römer-Erbe

Neuss Im Sommer 2021 wird die Unesco entscheiden, ob der „Nasse Limes“ Weltkulturerbe wird. Schon jetzt hat ihn der Kreisheimatbund zum Schwerpunktthema 2020 erklärt und machte dies bei seiner ersten Veranstaltung des Jahres deutlich.

Der Jahresempfang am Freitagabend fand zum einen im Romaneum statt, zum anderen hielt Carl Pause, Kurator am Clemens-Sels-Museum, einen Impuls-Vortrag zum Limes. Ein großer Teil der einstigen Grenze des Römischen Reiches ist bereits Weltkulturerbe. Schon 1987 wurde der Hadrianswall in Nord-England dazu ernannt. „Beim Niedergermanischen Limes war man aber lange der Meinung, dass man nicht genug Sichtbares habe, um Weltkulturerbe zu werden“, erklärte der Historiker. Denn während andernorts Wälle und Gräben die Grenze bildeten, bestand der Limes von Remagen bis nach Katwijk in den Niederlanden aus Wasser – dem Rhein. Inzwischen sei aber klar, dass gerade durch den feuchten Boden vieles aus der Römerzeit gut erhalten geblieben sei. Hinzu kämen vier Legionslager, zwei in Holland, eins in Bonn und das Koenenlager in Neuss.