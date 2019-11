Zeughaus Neuss : Rockmusik von Grobschnitt im Akustik-Konzert

Neuss Ihre Bandgeschichte spiegeln die Musiker von Grobschnitt in einem Konzert im Zeughaus.

Unter dem Motto „Grobschnitt Acoustic Party“ werden die beiden Gründungsmitglieder „Lupo“ (Leadgitarre) und „Willi Wildschwein“ (Sänger und Gitarrist) sowie Willis Sohn „Nuki“ (Gitarre, Gesang, Percussion) wieder auf die deutschen Bühnen zurückkehren. Fast zwei Jahre haben die drei Musiker das Akustik-Projekt vorbereitet. Der Wunsch, noch einmal etwas zu machen, was es in der fast 50-jährigen Grobschnitt-Geschichte noch nie gegeben hat, war für die Musiker der Antrieb für das Projekt, Grobschnitt-Songklassiker mit neuen, akustischen Arrangements und ohne großes Brimborium live zu interpretieren. Dafür geht die Band dieses Mal auch ins Zeughaus.

Im Rhein-Kreis sind die Musiker von Grobschnitt fast schon alte Bekannte. „Im November 1976 haben wir unser erstes Konzert in Holzbüttgen/Kaarst im Jugendzentrum gespielt“, sagt Gerd Kühn-Scholz alias Lupo. Bis heute seien insgesamt fünf Konzerte in der Stadthalle Neuss gefolgt und zwei Konzerte in Kaarst in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasium. Nun aber kommen die Musiker zum ersten Mal ins Neusser Zeughaus: „Wir haben uns die ehemalige Klosterkirche angeschaut“, sagt er, und so kommen die drei zu dem Schluss: „Eine wirklich schönes Refugium für unser Konzert.“