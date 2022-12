Rock in School Neuss Rock-Zeitreise mit talentierten Nachwuchsmusikern

Los ging es mit den Erfties (Gesamtschule an der Erft): Mit „Wellermann“ und „I believe“ brachen sie das Eis für die nachfolgenden Bands und brachten das Publikum, das überwiegend aus Familie und Freunden der jungen Musiker bestand, direkt zum mitwippen und -singen. Markus Nussbaum, Musiklehrer der Schule und Leiter der Band, zeigte sich erfreut, dass der erste Auftritt so reibungslos verlaufen war: „In der Band spielen überwiegend junge Schüler, die natürlich sehr aufgeregt waren“, erklärte der Pädagoge. Er schätzt die Kooperation mit der Musikschule, da für den Instrumenten-Unterricht speziell qualifizierte Musiklehrer in die Schule kommen und in kleinsten Gruppen mit den Kids üben – manchmal ist sogar eine eins zu eins Betreuung drin und davon profitieren die Schüler auch außerhalb der Musikstunden. Denn die Erfolge am Instrument sorgen oft für mehr Selbstbewusstsein und bereichern so auch den „normalen“ Unterricht.