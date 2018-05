Neuss: "Robbie Williams" kommt zum Schützenfest

Neuss In Gnadental wird ab morgen gefeiert. "Stargast" ist ein Imitator des britischen Popsängers.

Alle Vorbereitungen sind getroffen - und nun soll es einfach nur noch losgehen. Die Vorfreude ist groß beim Bürger- und Heimatverein Neuss-Gnadental. Schließlich steht das Schützen- und Heimatfest unmittelbar vor der Tür. Am morgigen Freitag, 1. Juni, geht es um 18 Uhr los mit der Eröffnung des Kirmesplatzes. Zur Eröffnungsparty ab 20 Uhr werden rund 1300 Besucher erwartet. Stargast ist Robbie-Williams-Double Mario Nowack, bekannt aus der Fernsehshow "My Name is" auf RTL II.