Premiere am RLT Neuss : Geschichte ohne Worte auf der Bühne

Neuss Das RLT zeigt mit dem eigenen Stück „Fellini.Ein Traum“ eine Hommage an den italienischen Filmemacher.

Den Rahmen legt in der wortlosen Geschichte ein Clown fest, der vor einem Spiegel steht und verzweifelt, weil er die Inspiration verloren hat. „Fellini-Figuren aus den Filmen kreuzen seinen Weg“, sagt May, aber betont auch, dass man die Filme des Italieners nicht kennen muss, um sich das Stück anzusehen. „Es ist eine Hommage an ihn“, sagt zwar auch die Regisseurin, aber sie betont, dass man als Fellini-Fan ebenso auf seine Kosten komme wie jemand, der sich nicht auskenne. Der 1993 gestorbene Frederico Fellini („La Strada“, „Amacord“, Stadt der Frauen“, Ginger und Fred“) zählt zu den wichtigsten Filmemachern des 20. Jahrhunderts. Am 20. Januar wäre er übrigens 100 Jahre alt geworden.

Opulente Bilder werde es geben, versprechen Schirmeister und May, viele Geräusche, die „allerdings nicht zufällig entstehen, sondern gesetzt sind“ (May), und ein Bühnenbild samt Kostümen (Thomas Rump, Elena Anatolevna), das sich an den Zirkus anlehne. Die Figuren, die dem Clown aus dem Spiegel entgegentreten, werden von Musik (arrangiert von Matthias Flake) begleitet, die teilweise original aus den Filmen stammt, teilweise diese zitiert. „Und alle Schauspieler, egal, ob sie Laien sind oder Profis, begegnen sich auf Augenhöhe“, betont Schirmeister, die schon in Wiesbaden mit Laien und Profis in Theaterprojekten zusammengearbeitet hat.