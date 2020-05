RLT Neuss : Ein Theatersommer mit Sonderspielplan

Neuss Das RLT nutzt die Chance und verlängert die Spielzeit um zwei Wochen. 14 Vorstellungen sind vom 30. Mai bis 26. Juni geplant. Im Schauspielhaus werden zwei neue Produktionen gezeigt.

„Kleiner TheaterSommer – im Foyer und im Schauspielhaus“: So hat das RLT den Spielplan benannt, mit dem die Bühne nun, wo es erlaubt ist, unter den nötigen Corona-Sicherheitsvorkehrungen, ab 30. Mai wieder an den Start geht. Schauplätze sind das Foyer und das Schauspielhaus, in beiden Fällen, so die Linie des Theaters, lassen sich Abstands- und Hygieneregeln für Publikum und Schauspieler umsetzen.