Landestheater in Neuss: Das RLT nimmt an den Landesbühnentagen teil

Das RLT nimmt an den Landesbühnentagen teil

Landestheater in Neuss

Neuss Mit der Produktion „Europa verteidigen“ werden die Neusser die Veranstaltung in Tübingen eröffnen.

Sie kommen aus allen Abteilungen, gehören zum Ensemble und zur Technik, arbeiten vor oder hinter den Kulissen des RLT und werden begleitet von ihrem Chef. Mit einer 18 Köpfe starken Gruppe rund um die Produktion „Europa verteidigen“ reist Intendant Reinar Ortmann nach Tübingen, um an den dortigen „Landesbühnentagen 2019“ teilzunehmen.

„Sie finden alle zwei Jahre statt“, sagt Ortmann, „aber zum ersten Mal laufen sie nicht mehr über mehrere Wochen.“ Von Mittwoch bis Sonntag treffen sich Teams von 16 Landesbühnen in Tübingen, um einander Produktionen zu zeigen, sich auch über die Arbeit auszutauschen, zur Musik eines DJs in die Nacht zu tanzen oder an fachbezogenen Diskussionen teilzunehmen. „Nur eine Bühne fehlt“, sagt Ortmann, „das Landestheater Neuwied, das sich gerade neu aufstellt.“