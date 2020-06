RLT Neuss : Liederabend zu Gefühls-Achterbahn in Corona-Zeiten

Neuss Das RLT zeigt am kommenden Samstag zum ersten Mal den Liederabend „Out of Time – die mit Abstand besten Songs“ im großen Schauspielhaus. Regie führt Eva Veiders, die musikalische Leitung hat Hajo Wiesemann.

Geradezu ein Zeitdokument über die letzten Monate des Pandemie-Stillstands bringt das RLT auf die Bühne. Im Liederabend „Out of Time – Die mit Abstand besten Songs“ durchlebt ein Mann in den besten Jahren (Carl-Ludwig Weinknecht), Single, durchaus handwerklich begabt und sozial gut vernetzt die Krise in Quarantäne. Sie macht ihn weitgehend sprachlos, denn „Kein Schwein ruft mich an, außer Mutti!“. Er isst und trinkt zu viel. Aber: Zur Zeit kann ein Neustart gewagt werden. Die Gefühle der Sorgen, Ängste, aber auch positiver Gedanken wie der gelobte Effekt einer Entschleunigung, weichen der Hoffnung auf Teilhabe an wieder „normalem“ Leben.