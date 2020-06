RLT Neuss : „Glückliche Tage“ – mutig verfremdet

Neuss Intendantin Caroline Stolz hat Samuel Becketts Theaterstück auf die große Bühne des RLT gebracht. Sie hat das Drama mutig verfremdet. Ein Besuch der Vorstellung in der nächsten Spielzeit lohnt allemal.

Im Umgang mit den Spielvorgaben des irischen Nobelpreisträgers zeigt sich Stolz souverän. An die Stelle der Landschaft mit Erdhügel und sengender Sonne ist ein bühnenumfassender dunkler Raum getreten. Ein vergittertes Oberlicht sendet fahle Strahlen auf die Bühnenfläche. Ein Klingelzeichen offenbar überirdischer Natur erweckt sie zum Leben. Weder fett noch vollbusig, schon gar nicht um die fünfzig, kramt die Schauspielerin Antonia Schirmeister in ihrer großen Tasche. In weißem Herrenhemd, mit Krawatte und Socken aber ohne Hose, legt sie sich die Dinge für einen neuen „glücklichen“ Tag zurecht. Allerdings: Was Beckett minutiös auflistet, ist in Neuss eine reine Luftnummer. Zahnpastatube, Zahnbürste, Spiegel und weitere Requisiten der Vitrinenfrau werden dem Publikum als Pantomime vorgeführt, so dass man bald die ersten Lacher hört. Im Hintergrundmüht sich ihr Kollege Ulrich Rechenbach als Willie an einer rutschenden Unterhose ab. Es vergeht eine längere Zeit, bis die ständig plappernde Winnie ihm das erste Wort entlockt. Ein Gespräch findet ohnehin nicht statt, denn beide leben in einer grotesken Zwischenwelt. Erdhügel oder nicht, zu erleben ist auf der Bühne ein Zerrbild apokalyptischer Zweisamkeit.