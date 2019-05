Letzte Premiere der Spielzeit im Rheinischen Landestheater Neuss : Fiebriger Tanz vor der entscheidenden Wende

Vertauschte Rollen: Nach der Zwangsversteigerung ist die alte Gutsbesitzerin Andrejewna am Boden zerstört – und Lopachin als neuer Herr obenauf. Foto: Björn Hickmann/ stage picture

Neuss Für die letzte Premiere der Spielzeit inszeniert Regisseur Moritz Peters im RLT gelungen Tschechows Komödie „Der Kirschgarten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claus Clemens

Als letzte große Inszenierung des Neusser RLT hatte am Wochenende Anton Tschechows Komödie „Der Kirschgarten“ ihre Premiere. Noch einmal das ganze Personal auf die Bühne bringen und dann traurig auseinander gehen, so könnte man die Absicht hinter dem atmosphärisch dichten, insgesamt klug durchkomponierten Abend vermuten. Und so beginnt er auch.

Vor einer übergroßen, hellgemaserten Holzwand stellen sich die zwölf Akteure der kommenden vier Akte vor. Das geht sehr schnell, Name, Tätigkeit manchmal auch das Alter. Nur wenig kann man sofort zuordnen, vor allem, dass die Gutsbesitzerin Andrejewna im Zentrum der Handlung stehen wird. Mit blonder, jungmädchenhafter Perücke gibt Linda Riebau die „Grande Dame“, die nach ausschweifenden Jahren in Paris in ihre Heimat zurückkehrt. Dort, wo sie auf den Zauber eines Sommers in der russischen Provinz hofft, einschließlich des wunderbaren Kirschgartens, wird sie mit rettungslos hohen Schulden und einer drohenden Zwangsversteigerung konfrontiert.

Info Das letzte Stück des russischen Dramatikers Aufführungen Am Mittwoch 15. Mai, 20 Uhr, beim Theatersonntag, 26. Mai, 14 Uhr (mit Kaffee und Kuchen) und am Dienstag, 28. Mai, 20 Uhr, wir die Inszenierung erneut gezeigt. Das Stück 1904 wurde es uraufgeführt, in Moskau und an Tschechows 44. Geburtstag. Der Dramatiker starb ein halbes Jahr später an Tuberkulose.

Die zwischen Nostalgie und Erwartung gespannte Atmosphäre dieser Gutsgesellschaft vergleichen der Regisseur Moritz Peters und die Dramaturgin Marie Johannsen mit dem aktuellen Zustand Europas. Der stellt sich ihnen so dar: Verstockt halten die saturierten Nationen im Norden des Kontinents an ihren Privilegien fest. Sie bringen keine Flexibilität für die notwendigen Veränderungen einer großen Gemeinschaft auf. Amüsiert, aber auch ratlos, blickt man aus den üppig motorisierten SUVs auf Schüler, die für das Klima die Schule schwänzen.

Was bei Tschechow als vorrevolutionäre Lethargie angelegt ist, verstärken Peters/Johannsen durch Texte des Schriftstellers Robert Menasse und der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. So wirkt der zweite Akt in Neuss mit seinen gehäuften Warnungen etwas überfrachtet: Tschechow for Future.

Dabei mangelt es auch dem Originaltext nicht an Sätzen, die man auf Protestbänder schreiben könnte. Lopachin (Stefan Schleue), ein ehemaliger Leibeigener, der zu Geld gekommen ist und jetzt Mode aus Italien, England und Frankreich trägt, klebt an seinen Wurzeln: „Man muss wissen, wer man ist“. Andrejewna philosophiert gegen ihren selbstverschuldeten Bankrott: „Es geht doch um den Wert und nicht um den Preis der Dinge, oder?“ Und Peter Waros als mittelloser, vielleicht auch haltloser Dauerstudent Trofimow schwadroniert über die Verantwortung der Intellektuellen. Eine ganz andere Sicht der Dinge zeichnet der alte Lakai Firs (Rainer Scharenberg). Er hängt an dem alten System und empfindet Umbrüche als Bedrohung. Firs ist es dann auch, der am Schluss des Abends, von der Gutsgesellschaft allein gelassen, das Licht ausschaltet.

Eine drastisch und eindrucksvoll ins Bild gesetzte Haltung zeigt der Schauspieler Philipp Alfons Heitmann. Als Gajew, Bruder der Gutsbesitzerin Andrejewna, ist er mit ihr aus Paris zurückgekehrt. Natürlich auch hochverschuldet. In seinem zerknautschten Anzug ist der Oberkörper verrutscht, so schief, wie es gerade noch geht. Anfangs mault er noch frech herum („So’n Quatsch“), bevor er zu der Randfigur schrumpft, die er längst ist. Ein ehemaliger Schmarotzer, jetzt ein Verlierer seiner Epoche.