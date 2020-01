Theaterkooperation in Neuss : Schüler machen Theater – und zeigen es

Neuss Zum zweiten Mal veranstaltet das RLT zusammen mit der Gesamtschule Norf das Theaterfestival für Schulen unter dem Titel „Your Stage!“. Das Programm geht über drei Tage. Schulen können sich noch bewerben.

So haben sie das Programm erweitert. Nicht nur Lehrer können das Festival nutzen, um mit den Profis vom Theater (auch dem Off-Theater) in Workshops über Aufführungen und mehr zu reden. Auch Schülern wird diese Möglichkeit gegeben, nämlich alters- und gruppenübergreifend an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. „Wir wollen nicht nur über Theater reden“, sagt Veiders, „sondern zeigen, wie vielfältig seine Formen sind.“ Das soll in Zusammenarbeit mit der Alten Post und dem Off-Theater geschehen. Am Ende, so sagen die Macherinnen, werden alle Workhop-Ergebnisse in einer Präsentation zusammengeführt. Was im Klartext heißt: „Wir machen ein Stück, das abends als Improvisation aufgeführt wird“, sagt Veiders.