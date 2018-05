Neuss: Riemel Bedachungen feiert Jubiläum

Neuss Firma wurde vor 50 Jahren gegründet und ist für die Zukunft gut aufgestellt.

Für die Zukunft hat Josef Riemel sein Unternehmen gut aufgestellt - im Team mit Geschäftsführer Markus Welter und Henning Bähsgen. "Ich habe frühzeitig die Weichen gestellt", sagt er. Josef Riemel ist so in der vorteilhaften Lage, dass er seine Firma in guten Händen weiß und zugleich Zeit zum Reisen ("Zuletzt war ich zum Beispiel in Südafrika") findet. Im Betrieb ist er aber nach wie vor regelmäßig vor Ort.