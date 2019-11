Nach Tod von Riccardo aus Kaarst : Stuttgarter Staatsanwaltschaft plädiert nach Raser-Unfall auf Mord

Der Angeklagte in einem Mordprozess nach einem tödlichen Unfall in Stuttgart.

Neuss/Stuttgart Die Staatsanwalschaft Stuttgart fordert im Raser-Prozess eine sechsjährige Haftstrafe für den Angeklagten. Bei dem Unfall waren der 25-jährige Riccardo aus Kaarst und seine Freundin ums Leben gekommen.

In Baden-Württemberg soll erstmals ein Raser wegen Mordes und nicht nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte im sogenannten Jaguar-Prozess am Montag eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht und damit eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für den 21 Jahre alten Angeklagten, der im Geschwindigkeitsrausch mit einem gemieteten Sportwagen Riccardo (25) aus Kaarst und dessen Freundin (22) auf dem Beifahrersitz getötet hat.

Das Plädoyer der Verteidigung mit dem Schlusswort des Angeklagten wird am Montag, 11. November, gesprochen. Das wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Bislang wies die Verteidigung des jungen Mannes den Vorwurf des Mordes entschieden zurück, auch wenn der Zusammenstoß unfassbar tragisch gewesen sei. Mit einer Urteilsverkündung ist am 15. November zu rechnen.

Für die Vertreter der Anklage hat der gebürtige Stuttgarter mit dem gemieteten 550-PS-Jaguar seinen Geschwindigkeitsrausch ausleben wollen. Dabei sei ihm völlig egal gewesen, ob andere Menschen dadurch verletzt oder getötet werden. In der Nacht auf den 7. März dieses Jahres war der Auszubildende in dem Wagen schon lange unterwegs und schließlich mit Tempo 168 durch das Stuttgarter Nordbahnhofviertel gerast. Nach einem Ausweichmanöver wegen eines abbiegenden Autos verlor der 21-Jährige die Kontrolle über den Sportwagen und prallte gegen den Kleinwagen eines jungen Paares, das noch an der Unfallstelle starb.