Bilanz der Aktion Rhine-Clean-Up Neusser säubern den Rhein

In Neuss haben am vergangenen Samstag mehrere Organisationen am Rhein und auf dem Rennbahnpark die länderübergreifende Aktion Rhine-Clean-Up unterstützt. Ziel der Aktion, die am gesamten Rheinverlauf stattfindet, ist unter anderem, dass die Vermüllung der Ozeane gestoppt wird. Bundesweit sammelten mehr als 50.000 Teilnehmer rund 300 Tonnen Müll. So haben die Frauen und Männer von „Sauberhafte Neuss“ die Rheinwiesen beim Rheinpark vom Unrat befreit. Diese ehrenamtliche Initiative ist in Neuss sehr oft mit Reinigungsaktion aktiv und trifft sich mindestens einmal im Monat an verschiedenen Stellen zur Reinigung.