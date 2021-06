Rhine-Clean-up in Neuss : Mit Greifzange und Sack für ein sauberes Rhein-Ufer

Petra Schenke, die im September für die Grünen in den Bundestag möchte, sammelt Müll mit Dirk Schimanski. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Rund ein Dutzend Helfer haben sich am Wochenende am sogenannten Rhine-Clean-up in Grimlinghausen beteiligt. Dabei sorgten nicht nur Zigarettenstummel für Ärger.

Die Neusserin Petra Schenke möchte im September für die Grünen in den Deutschen Bundestag. Jetzt zog es sie an den Rhein zum sogenannten Rhine-Clean-up. Die Parteiflagge wurde auf dem Parkplatz des Sporthafens gehisst. Dort gab die 57-Jährige Handschuhe und Plastiksäcke aus sowie Zangen, mit denen der Müll aufgehoben werden kann ohne sich bücken zu müssen.

Mit neongelber Warnweste gab Sebastian Breuer von der Initiative „Neuss räumt auf“ so etwas wie eine Gewinnwarnung: „Wir haben seit Anfang März jede Woche Müll gesammelt und entlang des Rheins werden Sie wahrscheinlich nicht mehr allzu viel finden.“ So ganz vergeblich sollte der Einsatz mit rund einem Dutzend Helfern dann aber doch nicht gewesen sein.

„Ich habe meine Leute heute an die Erft geschickt“, sagte Sebastian Breuer. „Rund um den Kinderbauernhof, ganz in der Nähe, wo ich wohne, liegt viel Müll herum“, weiß Petra Schenke. Aber die Aktion heißt ja nun mal Rhine-Clean-up, und die muss einfach am Rhein stattfinden. Hannes Borchers war aus Lank-Latum gekommen, hatte seine neunjährigen Zwillinge Mats und Elin mitgebracht. Früh übt sich, was später kein Müllwegwerfer werden soll. Die Kids schauten mitunter für ihren Vater nicht genau genug hin – immerhin ging es darum, keine Zigarettenkippe zu übersehen, jede Schokoriegel-Verpackung mit der Zange zu erfassen und in den Müllbeutel zu werfen. Das verlangte eine gewisse Geschicklichkeit, die sich jedoch nach einiger Übung sehr schnell einstellen sollte. „Ich bin auf Zigarettenstummel spezialisiert“, scherzte Helmut Pfeiffer. Ihn hatte seine Nachbarin Petra Schenke zum Mitmachen animiert. Er scherzte weiter: „Es dauert ganz schön lange, bis der Müllsack mit Zigarettenstummeln gefüllt ist.“

Lena Lampe-Vogt half ihm. Sie weiß, wie schädlich Zigarettenstummel für die Umwelt ist: „Nikotin ist ein Insektengift.“ Ihre Motivation, den Sonntagvormittag zu opfern: „Man muss aktiv werden, das tun, was auf lokaler Ebene erforderlich ist.“ Außerdem wolle sie auch ein gutes Vorbild sein für andere. Dirk Schimanski aus Grevenbroich möchte im nächsten Jahr für die Grünen in den Düsseldorfer Landtag. Der Polizeibeamte und Ratsherr zog nach einer Stunde folgende Bilanz: „Es läppert sich ganz schön was zusammen.“ Zusammen mit Petra Schenke versuchte er, die Uferböschung von Kleinkram zu befreien, der da und vor allem in den Rhein nicht hingehört. Was aussah wie rote Blütenblätter, erwies sich als Plastikmüll, der gewissenhaft aufgesammelt wurde.