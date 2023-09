Aluminiumhütte in Neuss Im Rheinwerk gehen die Öfen aus

Die am Mittwoch vom Kreistag beschlossene Resolution zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die energieintensiven Betriebe und die bundesweit geführte Diskussion über einen „Brückenstrompreis“ kommen für das Rheinwerk zu spät. Bei einer Betriebsversammlung am Donnerstag informierten Werksleiter Christoph Budde und Geschäftsführer Volker Backs vom Mutterkonzern Speira die Belegschaft darüber, dass die Erzeugung von Roh-Aluminium in der Hütte nach 62 Jahren Betrieb endgültig eingestellt wird. Spätestens am 15. Dezember werden die letzten von derzeit noch 162 aktiven Öfen abgeschaltet. Die 700 Köpfe zählende Belegschaft werde in etwa halbiert, sagt Budde.