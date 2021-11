Einkaufszentrum in Neuss : Vandalismus im „Dreamland“ in Rheinpark-Center

Neuss Wegen Vandalismus musste das „Dreamland“ im Rheinpark-Center einige Tage geschlossen bleiben. Nun können die bunten Foto-Ecken aber wieder genutzt werden.

Mittlerweile ist das große Zugangstor aber wieder geöffnet und die Foto-Ecken können wieder zwischen 10 und 18 Uhr genutzt werden. „Die Bereiche wurden nachgebessert“, sagt Schaber, der angibt, dass Vandalismus-Fälle dieser Art im Rheinpark-Center für ihn ein Novum sind. Der Ärger wurde bei den Verantwortlichen aber bereits in Vorfreude umgewandelt, denn das „Dreamland“ soll ab nächster Woche durch eine Weihnachtslocation für Familien erweitert werden. Eröffnet worden war der neue Bereich vor wenigen Wochen mit einer Reihe von Bloggern und Influencern, die in das Einkaufs-Center an der Breslauer Straße kamen – darunter zum Beispiel Caroline Einhoff, die ihre rund 1,4 Millionen Follower unter anderem mit Content zu den Themen Fitness und Reisen versorgt. Was Schaber jedoch betont: Das „Instagram“-Museum, wie das „Dreamland“ auch genannt wird, wird nicht nur von Infuencern genutzt, sondern auch von „normalen“ Kunden, die sich bei einer Shopping-Tour zu einem spontanen Selfe-Shooting entschließen.