Handel in Neuss Rettung für Spielzeug-Laden im Rheinpark-Center

Aufmerksamen Kunden wird es bereits aufgefallen sein: Statt des Schriftzuges „Mytoys“ prangt über dem Spielzeuggeschäft im zweiten Obergeschoss des Rheinpark-Centers nun der Name „Toysino“. Dahinter steckt eine Nachricht, die regelmäßige Besucher des Ladens freuen dürfte. Kostenpflichtiger Inhalt Noch im März vergangenen Jahres hieß es, dass die Hamburger Otto-Group den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform „Mytoys.de“ einstellen und bis Februar 2024 alle Filialstandorte schließen wird – also auch den in Neuss. Die Geschäftsführung werde gemeinsam mit dem Betriebsrat neben dem Interessenausgleich auch einen Sozialplan verhandeln, „um die Folgen der Entscheidung für die Mitarbeitenden abzumildern“, hieß es damals in einer Stellungnahme. Ein Szenario, das nun doch noch abgewendet werden konnte.