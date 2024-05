RheinLand Versicherungsgruppe mit Sitz in Neuss Unaufgeregt in anspruchsvollen Zeiten

Neuss · Klimawandel, Inflation, Marktzinsen – in einem schwierigen Umfeld legt die RheinLand Versicherungsgruppe mit Sitz in Neuss eine solide Bilanz auf Vorjahresniveau vor. Auf der Hauptversammlung am Dienstag warf der Vorstand einen Blick in die Zukunft: Die RheinLand will noch digitaler, flexibler, kundenzentrierter werden.

29.05.2024 , 04:50 Uhr

Ulrich Hilp, Arne Barinka, Andreas Schwarz und Lutz Bittermann (v.l.) stellen die Jahresbilanz der RheinLand Versicherung vor. Foto: Melanie Zanin/Melanie Zanin(MZ)