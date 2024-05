Premiere im Rheinland Klinikum Vierlinge im Lukaskrankenhaus in Neuss geboren

Bei der Erstversorgung nach der Geburt der vier Kinder waren insgesamt neun Ärzte beteiligt. Neben drei Oberärzten und einer leitenden Oberärztin kümmerten sich fünf Assistenzärzte und vier Pflegerinnen sowie eine Springerin um die Neugeborenen. Mit dem Ablauf dieses für die Mediziner vermutlich einmaligen Ereignisses waren alle Beteiligten zufrieden. „Bei so einem großen Team ist das keine Selbstverständlichkeit“, sagt Dr. Jamany Quader, Oberarzt in der Klinik für Kinder und Jugendliche. Die Zusammenarbeit mit der Gynäkologie habe sehr gut funktioniert, die Kinderklinik war in die Gespräche mit den Eltern und die Planung voll einbezogen. Auch die Anästhesie habe die anderen Ärzte hervorragend unterstützt.