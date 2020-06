Kostenpflichtiger Inhalt: Rheinland Klinikum Neuss : Startschuss für das neue Herz-Zentrum

Hubertus Degen und Michael Haude wollen die Patienten für das neue Zentrum begeistern. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die kardiologischen Abteilungen in Neuss, Dormagen und Grevenbroich wurden jetzt in einem Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin zusammengefasst – es ist eines der zehn größten in der Bundesrepublik.